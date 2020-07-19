شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق بتكلفة 35 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، بحضور رؤساء الشركات المنفذة لعدد من مشروعات المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وهي مشروعات (تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي – مشروع ازدواج طريق أسيوط / سوهاج (شرق النيل)- ازدواج طريق سفاجا / مرسى- مشروع رافد جمصة)، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات المهمة.

وقال الوزير، إن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق الجاري تنفيذها تشمل 17 مشروعا بإجمالي أطوال 1300 كم وتكلفة 35 مليار جنيه، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات خلال المدة الزمنية المخصصة لها في الموازنة المالية، وأن يكون لكل مشروع خطة تفصيلية في مواقع العمل مبنية على أسس واقعية مرتبطة بحجم المعدات والعمالة والخامات بالمشروع، وأن يتم تنفيذ المشروعات وفقًا لقياسات الجودة العالية وأن يتم تدعيم قطاعات هيئة الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدات جديدة.

وأشار الوزير إلى معدلات تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، لافتا إلى تقسيم المرحلة الأولى إلى 12 قطاعًا لسرعة الإنجاز، حيث سيصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتي اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، و2 حارة خرساني باتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، ويتضمن إنشاء عدد (21) عملًا صناعيًا (5 كباري + 16 نفقًا).

ووجه وزير النقل بتكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم، خاصة أن القيادة السياسية قد صدقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول ١٢٥٥ كم خلال ٤ سنوات، على أن تكون مراحل المشروع وفقاً لأولويات التنفيذ بحيث تكون المرحلة الأولى من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول ٢٣٠ كم، والمرحلة الثانية المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول ٩٠ كم، وكذلك المسافة من إدفو مرورا بأسوان وحتى توشكى بطول ٣٥٠ كم، أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول ٢٥٠ كم، على أن تكون المرحلة الرابعة المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى إدفو بطول ٢٣٥ كم، وكذلك المسافة من توشكى حتى أرقين بطول ١٠٠ كم.

كما استعرض الوزير معدلات تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسيوط / سوهاج (شرق النيل) بطول 145 كم ليصبح بعرض رصف 9.6 متر ( 2 ) حارة مرورية + طبان مرصوف لكل اتجاه، حيث يأتي تنفيذ المشروع في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلا للحوادث، بالإضافة إلى سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمراني والصناعي والزراعي بكل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في تنمية حركة انتقال الأفراد والسائحين والبضائع وتعزيز السياحة بين صعيد مصر (أسيوط – سوهاج) وساحل البحر الأحمر (سفاجا – الغردقة)، كما يسهم أيضا في تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التي تعتمد عليها المناطق السياحية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في وسط الصعيد، حيث سيتكامل هذا الطريق مع طريقي سفاجا – سوهاج، وسفاجا – قنا، اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي، وهذا الطريق استكمال لمحور «سفاجا – سوهاج – أسيوط» المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم.

كما تابع وزير النقل، خلال الاجتماع، ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم، والذي يشمل إنشاء طريق موازٍ للطريق القائم 2 حارة ليصبح بإجمالي عرض رصف 9.20 متر، موجها بسرعة تكثيف المعدات وموافاته بتقارير أسبوعية عن معدلات التنفيذ في مختلف القطاعات، لأهمية المشروع في المساهمة في استيعاب الحركة المرورية على الطريق وخاصة خدمة مناطق التنمية السياحية والمساهمة في الحد من الحوادث على الطريق.

وخلال استعراضه معدلات التنفيذ في مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم، والذي يشمل إنشاء حارة ثالثة بإنشاء حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسي المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسي وتقوية الطريق الحالي وتغطية كامل الطريق بطبقتي أسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق وتوسعة الكباري السطحية.

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وفي نهاية اللقاء، أكد وزير النقل ضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد وضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق، وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.