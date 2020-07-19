شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المتهم الرئيسى فى واقعة إطلاق أعيرة نارية على رئيس مباحث مركز منوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيابة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة ،وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس المتهم الرئيسى فى إصابة الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، وبحوزته بندقية خرطوش ،أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن النقباء محمد خليل، عبد الرحمن سعد محمود رمضان معاونى مباحث مركز شرطة منوف، من إلقاء القبض على أيمن .م.ذ مسجل شقي خطر المتهم الرئيسى فى إصابة الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، وبحوزتة بندقية خرطوش ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف بالمنوفية، قد أصيب منذ يومان بطلق خرطوش في القدم، وذلك أثناء القبض على أحد المسجلين خطر، بقرية بهواش التابعة لمركز منوف.

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وعلى الفور تم النقل الضابط المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمتابعة التحقيقات .

وتلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز منوف يفيد بإصابة الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف بالمنوفية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.