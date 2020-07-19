شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 3 حالات غش ونشر على الانترنت بامتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه تم رصد الطالب (م.أ.أ) بمحاولة غش ونشر على الإنترنت لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإدارة "براني" بمحافظة مطروح، والطالب (ش. أ. س) بإدارة "الجمالية" بمحافظة الدقهلية لمحاولته الغش بالمحمول فى مادة التفاضل والتكامل، كما تم ضبط الطالب (أ. أ.ك) بإدارة "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر على الإنترنت فى مادة علم النفس والاجتماع، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى العاشرة صباحا امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية المتفق عليها منذ البداية، موضحا أنها ستكون أسئلة واضحة غير معقدة تعتمد على الفهم بها أجزاء للطلبة الفائقين، مشيرا إلى أن تأمين الطلاب فى أخر يوم للامتحانات لن يقل عن أول يوم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، يجيب الطالب عن 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة مدة الامتحان 3 ساعات، وفى علم النفس والاجتماع 20 سؤالا مخصص لها 60 درجة ودرجة النجاح 30 درجة فى زمن إجابة 3 ساعات، وفى التفاضل والتكامل، 18 سؤالا موزعة فى 28 صفحة مخصص لها 30 درجة، فى زمن إجابة ساعتين فقط.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع عدة جهات فى الدولة، فى تأمين وحماية الطلاب منذ بدء الامتحانات وما حدث بمثابة إعجاز، قائلا: تأمين 650 ألف طالب من جائحة كورونا كان تحدى كبير ولكن بفضل تكاتف جميع الجهات عبرت الوزارة وحققت ما تريد بكل ثقة ونجاح.