شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": لن نشهد أي ظواهر جوية حرجة هذا الأسبوع.. وحركة الرياح معتدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الفترة الحالية في معدلاتها الطبيعية، حيث لا يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، أو موجات شديدة الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار حتى نهاية الأسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة أو تنخفض درجة، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، والتي تؤدي إلى تكون شبورة مائية، معقبا: "لن نشهد أي ظواهر جوية حرجة".

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وأوضح أن حركة الرياح تعتبر معتدلة على أغلب الأنحاء الفترة المقبلة، وسيكون هناك نشاط رياح خفيف على بعض المناطق الشمالية، منوها بأن ارتفاع نسبة الرطوبة مستمر خلال شهر يوليو وأغسطس.