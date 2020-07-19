شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الجيزة يواصل تأمين حملات إزالة العقارات المخالفة بأنحاء المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، فى تأمين الحملات التى تشنها المحافظة، لإزالة العقارات والأبراج المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

وتستهدف حملة إزالة عقارات مخالفة تم بناؤها دون تصريح، أو إنشاؤها على أراضى ملك الدولة، بالهرم، والعياط، والحوامدية، والبدرشين، بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى بأنحاء المحافظة، حيث أسفرت الحملات خلال الفترة الماضية، عن إزالة عشرات العقارات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكيها.

ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات: - التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

- التعدى على مناطق الضغط العالى.

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

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- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، وهى كالتالى: - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.