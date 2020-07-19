وزير الشباب والرياضة يتابع مبادرة "دراجتك صحتك" مع العربية للتصنيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور" أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، حيث بحثا الخطوات التنفيذية للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة "دراجتك.. صحتك"، وفقا لمعايير الجودة العالمية.

تأتي تلك المباحثات في إطار تعزيز المشروع القومي للدراجات، بالإضافة لبحث تلبية كافة احتياجات وزارة الشباب والرياضة، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

في هذا الصدد، أعرب الدكتور "أشرف صبحي" عن ترحيبه للتعاون مع العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية، مشيدا بتميزها بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة .

ولفت "صبحي" إلي أهمية مبادرة "دراجتك... صحتك"، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية، وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري.

وأوضح وزير الشباب والرياضة،أن مبادرة «دراجتك... صحتك» تهدف إلي تشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة وترتكز علي محورين أساسيين الأول يتمثل في تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال إستخدام «الدراجة الهوائية»، والمحور الثاني يتركز في أن «الدراجة» تعد وسيلة إنتقال صديقة للبيئة.

وأضاف انه تمت دراسة كافة المعطيات اللازمة للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة «دراجتك... صحتك» التي تتبناها الوزارة من خلال توفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول لمبادرة، مشددا علي اتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات الدخول إلي البوابة الإلكترونية للوزارة لملىء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة.

كما أشار"صبحي" أن مبادرة "دراجتك... صحتك" ستتاح لجميع الهيئات والمؤسسات والأفراد بمحافظات الجمهورية, موضحا أهمية الإعلام للتوعية بأهداف المبادرة المتعددة الصحية والإقتصادية والبيئية.

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وفي سياق متصل، ذكر وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تستعد لطرح الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك... صحتك»، والتي من المقرر أن تتضمن 2400 دراجة وسيتم فتح باب الحجز وتسليمها للمواطنين وفقاً لأسبقية الحجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة,مشيرا إلي بحث التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى لتصنيع دراجات بموتور كهربائي تساعد الشباب علي تخطى حاجز الـ20 كيلو متر سيرا بالدراجة،ضمن مبادرة وبرنامج الشباب والرياضة «دراجتك... صحتك» والتى سيتم طرحها بسعر مدعم مثل الدراجات العادية.

من جانبه ،أكد" التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية، لتنفيذ مبادرة الرئيس" عبد الفتاح السيسي" لوضع الدراجة علي خريطة وسائل الإنتقال الرئيسية في مصر والعمل علي توطين صناعتها محليا و تسويقها بسعر مناسب وبتسهيلات في السداد.

وأوضح أن مبادرة "دراجتك... صحتك" تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود وغير مكلفة في إصلاحها أو قطع غيارها وفي متناول الكثيرين ,فضلا عن كونها منظومة إقتصادية لتوفير فرص عمل خاصة بأعمال صيانة الدراجات والتوزيع ، كما أشار "التراس" أن الدراجات المعلن عنها ضمن مبادرة «دراجتك... صحتك» هي صناعة مصرية خالصة وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشددا أننا نستهدف أن تكون مصر مركزا اقليميا لتوطين صناعة الدراجات وتصديرها إلي قارة افريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن تصميم الدراجة يلائم كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري وتمتاز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب ، مؤكدا أهمية تشجيع الشباب والمواطنين علي اقتنائها في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة والتي تراعي في تخطيطها تحديد مسارات وطرق خاصة للدراجات.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة علي التعاون المثمر لتطوير المنظومة الرياضية والبرامج والمشروعات والمبادرات المقدمة للشباب في مختلف المجالات.