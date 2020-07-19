تداول أجزاء من امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة.. و"التعليم" تتحقق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة امتحان مادة التفاضل والتكامل للثانوية العامة، بعد بدء الامتحانات بنصف ساعة. وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، بتتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب المسئول حال ثبوت صحة الأسئلة. وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة. ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى العاشرة صباحا امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل. وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية المتفق عليها منذ البداية، موضحا أنها ستكون أسئلة واضحة غير معقدة تعتمد على الفهم بها أجزاء للطلبة الفائقين، مشيرا إلى أن تأمين الطلاب فى أخر يوم للامتحانات لن يقل عن أول يوم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد. Advertisements وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، يجيب الطالب عن 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة مدة الامتحان 3 ساعات، وفى علم النفس والاجتماع 20 سؤالا مخصص لها 60 درجة ودرجة النجاح 30 درجة فى زمن إجابة 3 ساعات، وفى التفاضل والتكامل، 18 سؤالا موزعة فى 28 صفحة مخصص لها 30 درجة، فى زمن إجابة ساعتين فقط. وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع عدة جهات فى الدولة، فى تأمين وحماية الطلاب منذ بدء الامتحانات وما حدث بمثابة إعجاز، قائلا: تأمين 650 ألف طالب من جائحة كورونا كان تحدى كبير ولكن بفضل تكاتف جميع الجهات عبرت الوزارة وحققت ما تريد بكل ثقة ونجاح.

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