شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تكثيف لجان فحص عجول الذبيح الحية بالمحاجر استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، الإدارة المركزية للحجر البيطرى، بتكثيف لجان الفحص البيطرية بالموانئ والمحاجر البيطرية لاستقبال شحنات جديدة من العجول الحية المستوردة خاصة الذبيح الفورى لتوفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض بالأسواق خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية، المستوردة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، مضيفا أنه يتم استيراد العجول الحية عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة، مضيفا أنه يتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية على مراكب الشحن بمعرفة أطباء الهيئة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه يتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية المستوردة فى بلد المنشأ والفحص على مراكب الشحن وبالمحاجر البيطرية عقب وصول الشحنات ، بمعرفة أطباء الهيئة ، مضيفا أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو المجمدة وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر البيطرى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الاستيراد، مع سحب عينات من الشحنة الواردة، لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها.

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية ، وفقا للاشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن حيث تشرف اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها ، مؤكدا أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.