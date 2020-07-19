شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 4 ملايين جنيه مستحقات 949 عاملا مصريا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تحصيل مستحقات 949 عاملا مصريا، وبلغت مليون و791 ألفا و504 ريالات سعودية، أى ما يقرب من 4 ملايين و283 ألفا و638 جنيها مصريا تقريبا، فضلا عن تجديد عقود وتأشيرات العمل تم اعتمادها لـ 60 عاملا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك من اللحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أشار فيه إلى أن المكتب تلقى شهر يونيو الماضى 29 شكوى من العمال المصريين، حل منها 20 شكوى بالطرق الودية، وتم إحالة 3 شكوى إلى الجهات القضاء، ومازال هناك 6 شكاوى قيد البحث والدراسة.

وبلغ إجمالى الزيارات الخاصة بالجهات الحكومية المعنية ، والميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، والاستشارات العمالية المقدمة من العمال 2507 ، ووصل عدد الطلبات المنتهية مراجعتها والتى تم تجديد رخصة العمل وتأشيرة الخروج النهائى 128 عاملا.