شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مصر تستهدف استيراد 600-700 ألف طن من السكر فى 2020\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الزراعة اليوم الأحد، إن مصر تستهدف استيراد 600 إلى 700 ألف طن من السكر في السنة المالية 2020\2021 التي بدأت في أول يوليو.

وأضاف مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية التابع للوزارة أن مصر زرعت 340 ألف فدان بقصب السكر في الموسم الماضي وأكثر من 600 ألف فدان ببنجر السكر.

وكان قد ذكر تقرير لوزارة الزراعة، أن محصول قصب السكر من المحاصيل الهامة لأنه ينتج السكر والذي يعتبر سلعة استراتيجية ولكنه محصول يستخدم مياه كثيرة، حيث تحاول ووزارة الزراعة من خلال معهد بحوث المحاصيل السكرية استنباط أصناف جديدة أو أساليب ري حديثة توفر المياه ، مؤكدة أن المعهد توصل إلى طريقة جديدة في زراعة وشتل قصب السكر بمحطة بحوث ملوي لتوفير 5-6 ريات وزيادة الانتاجية الراسية لتتعدي 55 طن للفدان.