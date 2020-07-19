شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ امتحانات الدورة التدريبية الأولى للتدريب عن بعد للأئمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة لمراكز للتدريب بوزارة الأوقاف، عقد امتحانات الدورة التدريبية الأولى للتدريب عن بعد ، حيث عقدت لجنتان للاختبار الأولى لأئمة القاهرة بمسجد النور بالعباسية، والثانية لأئمة أسيوط بالمركز الثقافي الإسلامي بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه من المقرر يوم السبت المقبل، عقد امتحان دورة التدريب عن بعد لأئمة محافظتي كفر الشيخ والفيوم بالمركز الثقافي بكل محافظة منهما.

وانطلقت في 5 يوليو الجارى، فاعليات الدورة الأولى للتدريب عن بعد لأئمة وزارة الأوقاف، وحاضر فيها الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، واشترك فى هذا اليوم 100 إمام من محافظتي القاهرة وأسيوط، كما اشتملت المحاضرة على جانب كبير من المناقشات العلمية بين المحاضر والمتدربين ، مما أثرى المحاضرة بالآراء والمناقشات البناءة.

وعبر الدكتور عبد الله النجار عن سعادته برقي المستوى العلمي للدارسين والذي يظهر من خلال حسن استيعابهم ودقة فهمهم وحرصهم على أن يتزودوا بالمعرفة الدينية الصحيحة خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم الدينية والفهم المقاصدي لأمور الدين، لاسيما وأن المحاضرة التي تلقى عليهم محاضرة علمية راقية تتضمن أفكارًا فقهية متجددة كفيلة بأن توجد داعية يستطيع أن يعيش عصره وأن يفهم الإسلام فهمًا وسطيًا معتدلا.

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