شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إدارة بكل وحدة محلية للإستعلام عن الشقق والعقارات قبل شراءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بإلزام رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والأستثمارية بإنشاء قسم بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يختص بالإستعلام عن الوحدات السكنية أو العقارات للتسهيل علي المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات السكنية وذلك للتأكد من عدم وجود مخالفات علي الوحدة قبل شراءها و لضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتقدم المواطن بطلب للإستعلام عن الوحدة السكنية أو العقار بالحي أو المركز وسيتم إعطاء المواطن إفادة رسمية عن العقار المستعلم عنه

ووجه المحافظ أن تتولي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والوحدات المحلية أستمرار تلقي بلاغات مخالفات البناء من المواطنين والتنسيق بشأنها مع الوحدات المحلية لإتخاذ اللازم نحو التعامل الفوري مع المخالفات والرد علي المواطنين بما تم من إجراءات حيال الشكوي .

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كما شدد المحافظ علي رؤساء الإحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات علي مخالفات البناء والتعامل الفوري معها لإزالتها في المهد من خلال وحدة التدخل السريع وإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية .

وشمل قرار محافظ الجيزة بتكليف الإدارات المختصه بالأحياء والمراكز بتحديث سجلات المخالفات بصفة شهرية والإبلاغ الفوري عن المخالفين، موجها بقيام كافة إدارات الحجز الإداري بالوحدات المحلية بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقآ لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 بالحجز علي الوحدات المخالفة والمنقولات لحين سداد الغرامات المستحقة علي المخالفة .