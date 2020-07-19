شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 645 منزلا فى 19 قرية ضمن مبادة حياة كريمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن أنه ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى قد أعلنها الرئيس وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، نفذت جمعية الاورمان اعادة تأهيل 645 منزل فى 19 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الاقصر واسيوط والمنيا ومطروح.

وأوضح شعبان في بيان اليوم، أنه تم اعمار 645 منزل فى 4 قرى بمحافظة أسيوط، حيث تم اعادة اعمار 80 منزل فى قرى بنى قره وبلوط ونزالى جنوب مركز القوصية، و70 منزل فى قريتى ديروط الشريف وساره مركز ديروط، و135 منزل فى قري نزه قرار وبني رافع والحواتكه مركز منفلوط، و20 منزل فى قرية قرقارص مركز أسيوط بتكلفة اجمالية وصلت الى 16 مليون و958 ألف جنيه ،

بالإضافة إلى 5 قرى بمحافظة مطروح ، حيث تم اعادة اعمار 18 منزل فى قرية سيدنا هود مركز الحمام، و59 منزل فى قريتى زاوية العوامة وسيدى شبيب مركز الضبعة، و 19 منزل فى قرية ابو مزهود مركز برانى، و38 منزل فى قرية بهى الدين مركز سيوة بتكلفة اجمالية وصلت الى 7 مليون و796 ألف جنيه، و3 قرى بمحافظة الأقصر، حيث تم اعادة اعمار 101 منزل فى قريتى النجوع قبلى والواسطى مركز أسنا، و45 منزل فى قرية القبلى قمولا مركز القرنة فضلًا عن اعادة تأهيل مدرسة الفصل الواحد بالقرنة بتكلفة اجمالية وصلت الى 9 مليون جنيه و2 قرى بمحافظة المنيا، حيث تم اعادة اعمار 60 منزل فى قرية الشيخ مسعود مركز العدوة، وقرية زعبرة مركز ديرمواس بتكلفة اجمالية 3 مليون و60 ألف جنيه .

وأشار شعبان إلى أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد استكمال البناء وعمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية .

وأوضح شعبان أن إجمالى ما تم عمله ضمن مبادرة "حياة كريمة" إعادة تأهيل 645 منزل فى 19 قرية فى محافظات الأقصر ومطروح والمنيا وأسيوط، فضلًا عن عمل 340 عملية عيون تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وعمل نظارات طبية بمحافظتى الأقصر ومطروح، بالإضافة الى اعادة تأهيل مدرسة الفصل الواحد بالأقصر.