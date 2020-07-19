"التضامن": "حياة كريمة بلا أمية" تستهدف مواجهة الفقر متعدد الأبعاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مشروح حياة كريمة بوزارة التضامن، تفاصيل تدشين مبادرة "حياة كريمة بلا أمية"، موضحا أن المبادرة تتبنى مبدأ مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وبأشكاله المختلفة.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أهداف المبادرة قائمة على تخفيف مؤشرات الحرمان غير النقدي، من خلال تحسين مؤشرات الصحة، ومستوى التعليم، والمسكن.
وذكر أن الوزارة تعمل على تقديم مبادرات وبرامج تخدم المواطن في مختلف مجالات حياته، منوها بأن المبادرة الجديدة "حياة كريمة بلا أمية" تقدم أليات تستهدف تطوير ورفع كفاءة حضانات، والمدارس، بالإضافة إلى مواجهة الأمية داخل القرى.
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