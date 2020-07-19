شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 195 شاباً بدمياط بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 195 شاباً فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ عدد المسجلين بها 156 شابا.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية عما قامت به خلال شهر يونيو الماضي، والتى أشارت فيه إلى أنه تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ294 منشأة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

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واعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مؤخرا عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 281 عاملا ، بينهم 4 من ذوى الهمم، من الذكور والإناث بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من واقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم تسجيل 2092 راغب عمل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منح رعاية صحية واجتماعية بمبلغ 27 ألف جنيه لـ 8 حالات ، حيث تم صرف ألفان جنيه منحة مواليد ، و4 آلاف منحة رعاية صحية لعملية جراحية صغرى لعاملين، و5 آلاف جنيه عملية جراحية كبرى لعامل ، وصرف 10 ألاف جنيه منحة وفاة عامل ، فضلا عن صرف 6 آلاف 3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى ، وتم تسجيل 120 عاملا بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.