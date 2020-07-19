شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تحدد موعد امتحان تحديد المستوى للطلاب فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة خطابا لمديرى عموم الإدارات التعليمية بشأن عقد امتحان تحديد المستوى للطلاب في الخارج وتحديد يوم السبت الموافق 8-8-2020 لأبنائنا فى الخارج الذين اجتازوا المشروع البحثى للصف الثالث الاعدادي (أبناؤنا في الخارج) والراغبين فى التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي ( عام-فنى ) .

وأوضح مدير تعليم القاهرة أنه وفق توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازي نائب الوزير ورئيس عام الامتحانات وياسر حسين بدوي مدير عام الامتحانات ونظرا للظروف الطارئة التي شهدها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجد وما تلى ذلك من أحداث غير متوقعة وظروف قاهرة أثرت على الكثير من البرامج الزمنية للمنظومة التعليمية، وفي ضوء التزام الوزارة بأداء واجباتها نحو أبنائها الطلاب بمختلف المراحل التعليمية داخل وخارج الوطن، والتزام المديرية بتنفيذ التوجيهات لصالح أبنائنا الطلبة لذا نفيدكم بالإجراءات التالية

1- تقرر عقد امتحان تحديد مستوى يوم السبت الموافق 8 أغسطس المقبل، لطلاب أبناؤنا فى الخارج الذين اجتازوا المشروع البحثى للصف الثالث الاعدادي (أبناؤنا في الخارج) والراغبين فى التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي ( عام-فنى ) وكذا اختبارات مسابقة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس

3-يرجى التنبيه نحو توجيه الطلاب إلى القطاعات الموضح عناوينها بالجدول التالى طبقا لمديرية كل طالب

مديرية تعليم القاهرة تتبع قطاع القاهرة يضم طلاب محافظات: القاهرة – الجيزة - القليوبية - المنوفية - بني سويف - الفيوم مقر اللجنة: ( مدرسة فتحية بهيج الإعدادية/ بنات) وعنوانها 3 شارع جواد حسني - عابدين - القاهرة .

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وأضح مدير تعليم القاهرة: يقوم الطالب بتحرير استمارة التقدم لأداء الامتحان واستلام رقم الجلوس موضحاً به اللجنة التى سيؤدى الطالب الامتحان بها وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٢.

3-سيتم وضع أسئلة الامتحان وطباعته وتصحيحه ورصد الدرجات واستخراج النتيجة مركزياً فى كل من إدارتى (المطبعة السرية بالمنيرة - وأبناؤنا فى الخارج ) وتحت الإشراف الفعلى المباشر للإدارة العامة للامتحانات.

4_ اعداد بيان بالإدارات التابع لها الطلبة المتقدمين لأداء اختبار تحديد المستوى.



