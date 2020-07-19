شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام سير لجان الثانوية العامة بالقاهرة وتسلم الطلاب أدوات الوقاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انتظام سير أعمال الامتحانات حيث يؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة اليوم الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) المعادي الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الرياضيات).

وتتابع غرفة العمليات بالمديرية منذ فجر اليوم انتظام سير اللجان تحت إشراف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث شدد علي مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية للتواجد في محيط اللجان والاطمئنان علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية والتأكد من استلام الطلبة للأوراق الامتحانية والتواصل مع رؤساء اللجان وغرفة العمليات بالمديرية.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، و الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ و الأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية واليوم الأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضي، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.