التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل، والذين يبلغ عددهم حوالى 2.4 مليون مستفيد، حيث أشارت إلى انتظام الصرف بالإضافة إلى مستفيدى كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.
جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالى 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى 1.63 مليار جنيه.
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