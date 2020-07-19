شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تفرض كردونا أمنيا بمحيط لجان الثانوية بالجيزة وتمنع تواجد أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت قوات الشرطة كردون أمني، بمحيط اللجان العامة، بالتزامن مع دخول طلاب الثانوية العامة بالجيزة، لمنع تواجد اولياء الأمور بمحيط اللجان، ووضعت حواجز أمنية بمدخلى مدرستى الشهيد محمد عبده الثانوية المشتركة ، ومنشأة القناطر الإعدادية المشتركة ، كما منعت انتظار السيارات بجوار اللجان.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، و الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ و الأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية واليوم الأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

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وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضي، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.