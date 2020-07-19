شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن إدارة الوقت والاجتماعات خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان دورة تدريبية عن إدارة الوقت والاجتماعات ضمن حزمة البرامج التدريبية لشهر يوليو ٢٠٢٠، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

أوضحت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أن هذه الدورات تهدف لتنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات والكليات كُلً وفق تخصصه.

حاضر في البرنامج التدريبي إدارة الوقت والاجتماعات ا.م.د/هديل مصطفي الخولي، واستهدف البرنامج اكساب المتدرب مهارات ادارة الوقت والاجتماعات، ومساعدة المتدرب علي تنظيم وقته خلال الأزمات مثل أزمة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التعرف علي بعض الأمراض المرتبطة في تشخيصها وعلاجها بإدارة الوقت، و مساعدة المتدرب/ عضو هيئة التدريس علي إدارة الاجتماعات عن بعد خلال جائحة كورونا.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور حول إدارة الوقت من حيث المفهوم والمهارات والمكونات، وإدارة وقت الأزمة " جائحة كورونا"، إدارة الاجتماعات وخطواتها، إدارة الاجتماعات عن بعد خلال جائحة كورونا.