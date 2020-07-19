شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 1270 مترا ضمن الموجة 16 للتعديات على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا انه تم اليوم تنفيذ حمله ازاله على الأراضي الزراعية بقري ابنهس وبيجرم لعدد 6 قرارات بمساحة 1270 متر، بالتعاون بين رئاسه مركز ومدينة قويسنا- والإدارة الزراعية وبقوة تأمين من مركز شرطة قويسنا ضمن تنفيذ عمليات الإزالة اليومة في الموجة 16 لمراكز المحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية على استمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأجهزة الأمنية وجهات الولاية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

جدير بالذكر، أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات لحالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بلغت 1542حالة منذ انطلاق الموجة الـ15، حيث تم إزالة 583 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 66754م2 وإزالة عدد 959 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 594 فدان و13 قيراط و14سهم.