شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: ضبط 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة و6000 عبوة ملح غير صالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هانىء غنيم، محافظ بنى سويف، إن حملة تمونية ضمت مباحث التموين والطب البيطرى قامت بالمرور على الأسواق وأسفرت عن ضبط 70 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و6 آلاف كجم ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي، و2000 لتر بنزين قام أحد الأشخاص بتجميعها لبيعها في السوق السوداء، وعدد 400 علبة سجائر مجهولة المصدر.

واشار إلى أنه تم تحرير 13 محضرا تموينيا بواقع 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و2 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، وتم التحفظ على الكميات والسلع واللحوم المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وأضاف أن ذلك جاء مديرية التموين عن جهود ضبط الأسواق والرقابة على المخابز،والذي قام باستعراضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، حيث شنت المديرية ،بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية ،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.