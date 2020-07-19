شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بمتابعة النظافة ورفع الإشغالات ومنع التجمعات بمحيط لجان الثانوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية رؤساء المدن بالتواجد المستمر أمام لجان الثانوية العامة وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.
ومتابعة أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات ومنع التجمعات من محيط لجان الثانوية العامة بالتنسيق مع قوات الشرطة المتواجدة أمام اللجان.
وأكد المحافظ على أن غرفة عمليات المحافظة تتابع باستمرار بالتنسيق مع غرف عمليات مديرية التربية التعليم وغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي معوقات مشددا على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.
وأشار إلى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية ومديرية الصحة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.
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