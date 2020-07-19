شكرا لقرائتكم خبر عن المراجعه آخر لحظه قبل دخول اللجان الثانويه في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الثانوية العامة بالقليوبية تجمعات للطلاب حالة من التوتر وحرصوا على المراجعة الاخيرة امام اللجان حيث يؤدون اليوم الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتكامل والتفاضل اليوم فيما استعدت اللجان الفرعية لدخولهم عبر الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم وقام المعلمون خارج اللجان بتنظيم دخول الطلاب في طوابير منعا للتكدس امام اللجان

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب توفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات وواقيات القدم مضيفا أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح سير الإمتحانات ومتمنيا التوفيق للطلاب والنجاح لهم

وواصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية متابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها وفرضت أجهزة الأمن بالقليوبية كردونا أمنيا وحرما آمنا بمحيط اللجان في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية لتأمين اللجان

كما شهدت اللجان أعمال التطهير والتعقيم وتوفير كافة متطلبات الوقاية والحماية للطلاب والملاحظين.