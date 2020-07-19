شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة بركة السبع وقرية ميت بره بقويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية المخطط التفصيلي لمدينة بركة السبع وقرية ميت بره مركز قويسنا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على استكمال إجراءات الإعتماد طبقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

حيث تم إعداد المخطط التفصيلي من خلال إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام بالاشتراك مع مركز معلومات شبكات المرافق وتم مراجعة المخطط من قبل أحد المكاتب الهندسية المسجلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وتحت إشراف المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن أهمية المخطط تأتي للقضاء على العشوائيات والمناطق الغير مخططة والتعدي على الأراضي الزراعية.