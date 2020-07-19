شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنفي تسريب امتحانات التفاضل والفلسفة والجيولوجيا للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا بشأن ما تم تداوله على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحانات اليوم الأحد لطلاب الثانوية العامة.

تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بالامتحانات التي يؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم وهي صور لامتحانات الأعوام السابقة.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.