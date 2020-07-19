شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام طلاب الثانوية في امتحان الجيولوجيا والتفاضل والفلسفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ منذ قليل 667 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة أداء امتحان الجيولوجيا و التفاضل والفلسفة، وذلك في 2216 لجنة سير رئيسية و56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وبدأ طلاب الثانوية العامة التوافد علي لجان الامتحانات لأداء المسح الحراري قبل أداء الامتحان، وذلك عن طريق الكواشف الحرارية في الثامنة صباحا ،وكذلك المرور من بوابات التعقيم واستلام غطاء الأحذية والمعقمات الشخصية قبل بدء الامتحان.

وشهد محيط اللجان تواجد أمني لمنع تجمع أولياء أمور الطلاب وازدحامهم أمام اللجان.

وارتدى الطلاب الكمامات وتم تنظيم دخولهم للجان عبر الوقوف بطوابير بمسافة تباعد لا تقل عن متر .