شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": 98% نسبة حضور امتحانات الثانوية العامة.. والنتيجة بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الدولة المصرية كانت على صواب فى إصرارها على عقد امتحانات الثانوية العامة، حيث حققت إنجازًا كبيرًا بإجراءاتها في ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور بالامتحانات إلى الآن تجاوزت 98%.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر بعد عيد الأضحي المبارك.
وفيما يتعلق بالعينات العشوائية للتصحيح، قال إن 112 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في مادة اللغة العربية، بجانب 486 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في الفيزياء، 809 في الأحياء، و 75 طالبا في مادة التاريخ.
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