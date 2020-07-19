شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات داخلية لرجال الشرطة بمديريات الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى مديريات الأمن والقطاعات والإدارات الشرطية حركة تنقلات داخلية للضباط خلال الأيام المقبلة، تهدف لضخ دماء جديدة، وتطوير العمل الشرطي.

وتسعى حركة التنقلات للاستفادة بكافة الكوادر الأمنية فى مواجهة الجريمة وحصارها، وخلق مناخ آمن للمواطنين، مع تعزيز قيم حقوق الإنسان ومد جسور التعاون مع المواطنين.

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واحدة من أكبر حركات التنقلات فى صفوف ضباط الشرطة، حيث جاء بالحركة تصعيد 10 مساعدين وزير ، و9 مدراء أمن ، و9 مدرين إدارة، فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية .

جاءت أبرز مؤشرات الحركة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

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وجاء بالحركة تصعيد اللواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى ، واللواء دكتور محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين ، واللواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء .

وشملت الحركة تصعيد اللواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، واللواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة ، واللواء مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق ، واللواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

وجاء بالحركة تعيين اللواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم ، واللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية ، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.

وتضمنت الحركة تعيين اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، واللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، واللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد ، واللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، واللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء ، واللواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر .

وجاء بالحركة تعيين اللواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، واللواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، واللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، واللواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات .

وشملت الحركة تعيين اللواء دكتور سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ، واللواء دكتور هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ، واللواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى ، واللواء دكتور ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ، ويتم تنفيذ حركة التنقلات مطلع أغسطس وذلك بعد فتح باب الالتماسات.