شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: عبرنا ذروة الفيروس.. والإصابات فى انخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في إصابات كورونا، موضحة: " إن شاء الله نكون عبرنا مرحلة الذروة في ظل انخفاض عدد الإصابات"، وشددت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية المصرية الأولي، على ضرورة حذر المواطنين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وتابعت: "الفيروس لم يختفي، ولكن الإصابات انخفضت.. والفترة المقبلة يجب تجنب الزيارات والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي".

Advertisements

وكانت أوضحت العسال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي: الأمور على ما يرام، كما أن المعدلات مقبولة للغاية، وتخطينا مرحلة الذورة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من مستشفيات العزل الصحي بدأت في الإغلاق والعودة للعمل بشكل طبييعي.

وأكملت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالات فيروس كورونا حالياً معظمها بسيطة ومتوسطة، كما أن هناك أكثر من عامل لانخفاض معدلات الإصابات ولكن الموضوع قيد الدراسة، مناشدة المواطنين بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.