استئناف الطيران المباشر بين مصر وصربيا برحلة من الغردقة إلى بلجراد اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقلعت، فجر اليوم، رحلة طيران مباشرة من بلجراد إلى الغردقة، هي الأولى منذ إغلاق المطارات بالبلدين نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كوفيد-١٩. واستقل الطائرة سائحون صرب متوجهين إلى البحر الأحمر كونه وجهتم الشاطئية المفضلة. وتُعد مصر المقصد السياحى الجوى الأول للصرب، خاصة بعد ما شهدته العلاقات السياحية من تطور في السنتين الماضيتين، توج بمشاركة مصر بصفة "الدولة الشريك" لأول مرة في الدورة الـ٤٢ لمعرض بلجراد الدولى للسياحة في فبراير الماضى بوفد موسع برئاسة نائبة وزير السياحة والآثار "غادة شلبى".

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