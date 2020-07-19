شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: المهندس محمد أحمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربى خلفا للعصار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت مصادر أن اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، يحلف اليمين اليوم، وزيرا للإنتاج الحربى، خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذى وافته المنية فى 6 يوليو.
ويشغل الدكتور محمد أحمد مرسى، منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع، وعمل مساعدا لوزير الدفاع، ومديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم أمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع.
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