شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة بإجمالى ما يقرب من 630 ألف طالب وطالبة أداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضيات، فى 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث بدأت لجنة الامتحان فى تمام الساعة العاشرة وتستمر إلى الواحدة ظهرا لعلمى علوم وأدبى والثانية عشرة لعلمى رياضيات.

ودخل طلاب الثانوية العامة قبل قليل اللجان وسط إجراءات احترازية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، وضوابط صارمة للتصدى للغش الإلكترونى حيث تم تفتيش الطلاب بشكل كامل أثناء دخولهم اللجان.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية المتفق عليها منذ البداية، موضحا أنها ستكون أسئلة واضحة غير معقدة تعتمد على الفهم بها أجزاء للطلبة الفائقين، مشيرا إلى أن تأمين الطلاب فى آخر يوم للامتحانات لن يقل عن أول يوم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، يجيب الطالب عن 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة مدة الامتحان 3 ساعات، وفى علم النفس والاجتماع 20 سؤالا مخصص لها 60 درجة ودرجة النجاح 30 درجة فى زمن إجابة 3 ساعات، وفى التفاضل والتكامل، 18 سؤالا موزعة فى 28 صفحة مخصص لها 30 درجة، فى زمن إجابة ساعتين فقط.

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وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع عدة جهات فى الدولة، فى تأمين وحماية الطلاب منذ بدء الامتحانات وما حدث بمثابة إعجاز، قائلا: تأمين 650 ألف طالب من جائحة كورونا كان تحدى كبير ولكن بفضل تكاتف جميع الجهات عبرت الوزارة وحققت ما تريد بكل ثقة ونجاح.