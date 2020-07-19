شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى تسريب امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحانات اليوم الأحد لطلاب الثانوية العامة، ولا علاقة لها بالامتحانات التي يؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم وهي صور لامتحانات الأعوام السابقة.

وأهابت الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى العاشرة صباحا امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

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وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية المتفق عليها منذ البداية، موضحا أنها ستكون أسئلة واضحة غير معقدة تعتمد على الفهم بها أجزاء للطلبة الفائقين، مشيرا إلى أن تأمين الطلاب فى أخر يوم للامتحانات لن يقل عن أول يوم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، يجيب الطالب عن 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة مدة الامتحان 3 ساعات، وفى علم النفس والاجتماع 20 سؤالا مخصص لها 60 درجة ودرجة النجاح 30 درجة فى زمن إجابة 3 ساعات، وفى التفاضل والتكامل، 18 سؤالا موزعة فى 28 صفحة مخصص لها 30 درجة، فى زمن إجابة ساعتين فقط.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع عدة جهات فى الدولة، فى تأمين وحماية الطلاب منذ بدء الامتحانات وما حدث بمثابة إعجاز، قائلا: تأمين 650 ألف طالب من جائحة كورونا كان تحدى كبير ولكن بفضل تكاتف جميع الجهات عبرت الوزارة وحققت ما تريد بكل ثقة ونجاح.