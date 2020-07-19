برلمانية: مبادرة إحلال المركبات القديمة تستهدف تحقيق وفر اقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
ثمنت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، مبادرة وزارة الصناعة لإحلال المركبات القديمة، والاتجاه نحو السيارات التي تعمل بالغاز بديلا عن البنزين والسولار، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تدعم توجهات الدولة في الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر، وكذلك الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري.
وقالت فايقة فهيم، في بيان لها، إن هذه المبادرة تعد مشروع قومي كبير، نجاحه سيحقق عدد من المكاسب في وقت واحد، أهمها الارتقاء بمعيشة المواطن، والحفاظ على البعد البيئي وتقليل نسبة الانبعاثات الضارة للسولار والبنزين، بجانب تحقيق وفر اقتصادي ومادي لخزانة الدولة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة ستعمل على تشجيع الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتوجه إلى استخدام سيارات آمنة على البيئة وسحة المواطن.
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