شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش طلاب الثانوية بالعصا الإلكترونية وسحب الموبايلات وساعات الديجيتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة الثانوية العامة بمدرسة قصر الدوبارة تفتيش طلاب الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية وسحب التليفونات المحمولة وساعات ديجيتال من الطلاب ممنوع استخدامها فى إطار التصدى للغش الإلكترونى، كما شهدت اللجنة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تعقيم اللجان ومرور الطلاب من بوابة التعقيم وتسليم الطلاب كمامات وقفازات

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى العاشرة صباحا امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية المتفق عليها منذ البداية، موضحا أنها ستكون أسئلة واضحة غير معقدة تعتمد على الفهم بها أجزاء للطلبة الفائقين، مشيرا إلى أن تأمين الطلاب فى أخر يوم للامتحانات لن يقل عن أول يوم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، يجيب الطالب عن 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة مدة الامتحان 3 ساعات، وفى علم النفس والاجتماع 20 سؤالا مخصص لها 60 درجة ودرجة النجاح 30 درجة فى زمن إجابة 3 ساعات، وفى التفاضل والتكامل، 18 سؤالا موزعة فى 28 صفحة مخصص لها 30 درجة، فى زمن إجابة ساعتين فقط.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع عدة جهات فى الدولة، فى تأمين وحماية الطلاب منذ بدء الامتحانات وما حدث بمثابة إعجاز، قائلا: تأمين 650 ألف طالب من جائحة كورونا كان تحدى كبير ولكن بفضل تكاتف جميع الجهات عبرت الوزارة وحققت ما تريد بكل ثقة ونجاح.