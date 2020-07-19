شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

و شهد أمس السبت ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة.

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .