شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان الامتحانات بأوسيم والموظفون يوزعون الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الثانوية العامة فى التوافد على لجان الامتحانات بأوسيم ، لأداء امتحان مادة الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، وارتدى الطلاب الكمامات والجونتيات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فيما شهد مقر اللجنة تواجد موظف لتوزيع كمامات على الطلاب من الذين لم يرتدوا كمامات أو اتلفت الكمامة الخاصة بهم، بالإضافة إلى وجود بوابات التعقيم بمداخل المدرسة لمرور الطلاب بها قبل الدخول الى مقر اللجنة .

كما شهد محيط مقر اللجان تواجد شرطى ملحوظ لتأمين عمليات دخول طلاب الثانوية العامة للجان ومتابعة الحالة الأمنية .

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس على أن يؤدوا يوم الثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.