شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استقبال أبحاث الطلبة المصريين فى الخارج عبر البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم استقبال ابحاث الطلاب المصريين فى الخارج الذين تعذروا عن إرسالها عبر البريد الإلكترونى.

واضافت المصادر، إنه تيسيرا على السفارات والمكاتب الثقافية التي تعذر لديها ارسال أبحاث الطلاب نظرا لظروف فيروس كورونا فقد تقرر استقبال ملفات الأنشطة والابحاث الخاصة بالطلاب على البريد الالكتروني الخاص بأبنائنا في الخارج وطباعتها واستخراج النتيجة لحسن ورود أصل الابحاث من خلال الحقائب الدبلوماسية

و يتم ارسال ابحاث الطلاب بصيغة Pdf على البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

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أو. [email protected]@gmail.com

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد واختلاف مواعيد رحلات الطيران، مما أدى إلى اختلاف مواعيد وصول أبحاث طلاب أبناؤنا فى الخارج للعام الدراسى 2019/2020، فقد تقرر إعلان نتيجة أبناؤنا فى الخارج تباعًا بالدول التى تم استلام أبحاث الطلاب بها والانتهاء من تقييمها.