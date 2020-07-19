شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أسئلة الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل إلى لجان امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى لجان سير امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم الأحد 19 يوليو الجارى أسئلة امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل استعدادا لأداء قرابة 630 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة فى الثلاثة مواد فى العاشرة وحتى الواحدة ظهراً، حيث تم تأمين سيارات نقل الأسئلة من قبل الشرطة والأمن الإدارى ومسئولى مراكز توزيع الأسئلة. وتتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول الأسئلة واستلام رؤساء لجان السير الصناديق قبل انطلاق الامتحانات. وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية المتفق عليها منذ البداية، موضحا أنها ستكون أسئلة واضحة غير معقدة تعتمد على الفهم بها أجزاء للطلبة الفائقين، مشيرا إلى أن تأمين الطلاب فى أخر يوم للامتحانات لن يقل عن أول يوم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد. Advertisements وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، يجيب الطالب عن 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة مدة الامتحان 3 ساعات، وفى علم النفس والاجتماع 20 سؤالا مخصص لها 60 درجة ودرجة النجاح 30 درجة فى زمن إجابة 3 ساعات، وفى التفاضل والتكامل، 18 سؤالا موزعة فى 28 صفحة مخصص لها 30 درجة، فى زمن إجابة ساعتين فقط. وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع عدة جهات فى الدولة، فى تأمين وحماية الطلاب منذ بدء الامتحانات وما حدث بمثابة إعجاز، قائلا: تأمين 650 ألف طالب من جائحة كورونا كان تحدى كبير ولكن بفضل تكاتف جميع الجهات عبرت الوزارة وحققت ما تريد بكل ثقة ونجاح.

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