شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. مولد ثانى سيدة تحصل على جائزة نوبل فى الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق 19 يوليو من عام 1921، مولد الطبيبة الأمريكية الراحلة روزالين يالو، فى جنوب برونكس، وهى ثانى امرأة تحصل على جائزة نوبل فى الطب بعد جرتى كورى، فى عام 1977، وكانت المرأة الأمريكية الأولى التى تحصل على الجائزة، بفضل تنميتها لتقنية علم المناعة والمصليات.

أصبحت روزالين يالو فيزيائية فى وقت كانت فيه المرأة عائقًا خطيرًا أمام النجاح، لكنها نجحت، مع شريكها البحثى سليمان بيرسون، قدمت مساهمة تحويلية فى البحث الطبي: الفحص المناعى الإشعاعى".

وكان قد كشف الموقع الرسمى لجائزة نوبل: أنه على الرغم من أن والديها لم يكملوا المرحلة الثانوية، فقد كانت مصممة على الحصول على شهادة جامعية؛ على الرغم من أن منزلها كان يحتوى على عدد قليل من الكتب، إلا أنها تقرأ باستمرار، والتحقت بكلية هانتر، ودعمها والداها من أجل دراستها وأن تصبح مُعلمة، لكنها أرادت أن تكون فيزيائية.

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تولت روزالين منصب سكرتيرة لعالم الكيمياء الحيوية فى جامعة كولومبيا فى مقابل دروس، وفى عام 1941، قبلت يالو مساعدة فى جامعة إلينوى فى شامبين أوربانا فى كلية الهندسة؛ وكانت المرأة الوحيدة فى الكلية وحصلت على الدكتوراه فى الفيزياء النووية وتعلمت كيفية بناء واستخدام المعدات لقياس المواد المشعة.

كان الأنسولين موضوعًا جذابًا فى البحث لأن شكله المنقى كان سهلاً، وكان العمل معه أسهل من الهرمونات الأخر،. إلا أن يالو انجذبت أيضًا إلى الأنسولين لسبب شخصي: كان زوجها مصابًا بمرض السكر، وللبدء، قاما يالو وبيرسون بتوصيل اليود المشع بجزيئات الأنسولين وكميات دقيقة من الأنسولين ذى العلامات المشعة فى المتطوعين، بما فى ذلك أنفسهم.

كان هذا اكتشافًا كبيرًا لعلاج مرض السكرى. لكنه كان اكتشاف أكبر لمستقبل البحوث الطبية، حيث تعتمد طريقة يالو وبيرسون، على استخدام مواد ذات علامات إشعاعية لقياس الأجسام المضادة التى ينتجها الجهاز المناعى، وذلك الاكتشاف كان يستخدم فى التحقق من الجرعات المناسبة للمضادات الحيوية، وفحص فيروس التهاب الكبد، وعلاج الأزواج الذين يعانون من العقم. وتوفيت روزالين سوسمان يالو، فى 30 مايو 2011.