حدث ليلا| تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة وتحركات عسكرية تجاه سرت والجفرة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الانخفاض متواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تسجيل 698 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 63 حالة جديدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزيرة الصحة: العالم تجاوز المرحلة الأصعب من جائحة كورونا

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العالم تجاوز المرحلة الأصعب من جائحة كورونا هي الموجة الأولى، حيث لم يكن لدى العالم الخبرة الكافية عن الفيروس، وكانت هناك دول غير مستعدة سواء بالإمكانيات أو الخبرات بخلاف الوعي المجتمعي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قبل ساعات.. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في "سكن مصر" (فيديوجرافيك)

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، غدا الأحد، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ضمن المشروعات المطروحة للحجز، مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"نعيش في حالة ذهول".. شقيق الشاب العائد من الموت يكشف كواليس الواقعة

قال السيد محمد السيد الجمال، شقيق الشاب الذي تم العثور عليه بعد 7 أشهر من وفاته: "إنه عقب البحث عن شقيقه لعدة أيام تم التوصل لوفاته وجثمانه في المستشفى"، مضيفًا: "شقيقتي الكبرى شافته في المشرحة وتعرفت عليه، وأنا شفته وكان هو أخويا بنسبة 99.9 %، وزوج شقيقتي شاهده أيضًا وتعرف عليه وقمنا بإنهاء إجراءات الدفن".

للتفاصيل.. اضغط هنا

نجدة الطفل بمجلس الأمومة والطفولة يكشف كواليس واقعة الطفلة "مكة"

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بمجلس الأمومة والطفولة، إن واقعة تعدى أب على ابنته التى لم تتجاوز 4 شهور 8 أيام، بالضرب المبرح لعدم رغبته فى إنجاب زوجته لفتيات تكررت كثيراً خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن المجلس بالتعاون مع وزارة التضامن يعملون على نجدة الجناة وتقديم الدعم الصحى والنفسى لهما.

للتفاصيل.. اضغط هنا

Advertisements

المتحدث باسم مجلس مشايخ ليبيا: خطاب السيسي بقاعدة سيدي براني أعاد الروح المعنوية لليبيين

قال عبدالكريم العرفي، المتحدث باسم مجلس مشايخ وأعيان ليبيا، إن الوضع في الأراضي الليبية تغير كثيرًا عقب خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في قاعدة سيدي براني، مشيرًا إلى أن كلمات هذا الخطاب كانت تحولًا كبيرًا على الأرض في المعارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في "عزل العجمي" إلى 362 حالة

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، السبت، بمستشفى العجمي النموذجي، إلى 362 شخصًا، بعد خروج 6 حالات جديدة وتماثلهم للشفاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وفيات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ 600 ألفاً

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد حاجز الـ 600 ألف شخص على مستوى العالم، وجاء ذلك وفقا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

العميد خالد المحجوب: تحركات الآليات فى اتجاه سرت والجفرة ربما تكون مناورة للاستعراض

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن هناك حركة لآليات عسكرية في اتجاه مدينة سرت، وكذلك اتجاه آخر ناحية الجفرة ربما تكون مناورة للآليات، موضحاً أن تحريك رتل عسكري ربما للاستعراض وليس من أجل عملية عسكرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا في الوطن العربي: 17 دولة تسجل حالات جديدة .. و5 دول بلا إصابات اليوم

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 831 ألفًا و599 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 14ألفاً و708 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا