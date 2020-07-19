14 نقطة.. كيف تقرأ فاتورة استهلاك الكهرباء بطريقة صحيحة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بمرفق تنظيم استهلاك الكهرباء، أن هناك عدة طرق تساعد على قراءة سليمة وواضحة لفاتورة الكهرباء، ما قد يساعد على تقليل قيمتها في المستقبل.

في التقرير التالي، نستعرض أهم تلك النقاط:

أولًا- رسوم النظافة:

طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله.

ثانيًا- خانة حاليًا:

وهي الخانة التي تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

ثالثًا- خانة سابقة:

وهي الخانة التي تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

رابعًا- خانة الاستهلاك:

وهي الخانة التي توضح عدد الكيلو وات في الساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خامسًا- خانة قيمة الاستهلاك:

وهي الخانة التي توضح تكلفة عدد الكيلو وات في الساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

سادسًا- خانة رسوم:

يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة.

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سابعًا- خانة تسويات ورسوم:

هي الخانة التي توضح قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

ثامنًا- خانة الإجمالي:

وتشمل المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

تاسعًا- خانة رقم اللوحة:

رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

عاشرًا- خانة تاريخ الإصدار:

وهي توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

الحادي عشر- خانة منطقة:

وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

الثاني عشر- خانة إدارة:

تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

الثالث عشر- خانة رصيد أقساط:

وهي الخانة التي يتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

الرابع عشر- خانة المطلوب سداده:

وهي القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.