كورونا في 24 ساعة| توقعات بظهور الموجة الثانية وعالم مصري يكشف مفاجآت وتفاصيل لقاح أوكسفورد



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 698 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 63 حالة جديدة.

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العملية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ستظهر في شهر نوفمبر المقبل بالتزامن مع فيروسات موسمية أخرى معروفة، لذا من الضروي جدًا التشخيص الدقيق للتفرقة بين الفيروسات.

وقالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العالم تجاوز المرحلة الأصعب من جائحة كورونا هي الموجة الأولى، حيث لم يكن لدى العالم الخبرة الكافية عن الفيروس، وكانت هناك دول غير مستعدة سواء بالإمكانيات أو الخبرات بخلاف الوعي المجتمعي.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

رئيس "مكافحة كورونا": نتوقع ظهور الموجة الثانية مع وجود العلاج.. وجاهزون لكل الاحتمالات

وزيرة الصحة: العالم تجاوز المرحلة الأصعب من جائحة كورونا

الانخفاض متواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

هالة زايد: الوزارة تحصل على عقار ريدميسيفر بحوالي 100 دولار

وزيرة الصحة: مليونا جرعة للعلاج المنزلي و8 ملايين أخرى للمخالطين لمصابي كورونا

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