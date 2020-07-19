"لو الرصيد خلص".. هل يفصل العداد مسبق الدفع التيار فجأة عن المستهلك؟ مصدر يجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن العداد مسبوق الدفع يعطي إشارات عقب نفاذ الرصيد، لتنبيه المستهلك، بأن رصيد العداد نفذ.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العداد مسبوق الدفع به لمبة إنذار تضئ باللون الأحمر عندما يقترب الرصيد من النفاذ، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائي في الإجازات والعطلات الرسمية، حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع منتشرة في كل مكان بأنحاء الجمهورية، ويمكن شحن الرصيد في أي وقت ومن أي مكان.

ويستعرض "الخليج 365" في نقاط مميزات العدادات مسبقة الدفع:

1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

2- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

4- انعدام مشكلات المحصل.

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5- الحد من مشكلات مستأجر ومالك الوحدة السكنية.

6- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

7- عدم تأخر المشترك في السداد.

ووفقًا للمصدر، فإنه يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن الكارت يعمل بشكل جيد بالإضافة لعدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامتها مع عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

ونوه إلى أنه يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد إضافة لوضع الكارت في العداد قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن، كما أنه يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

وشدد المصدر على عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعًا للزحام الشديد على مراكز الشحن مع ضرورة الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل، للتقليل من استهلاك الكهرباء، وعدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.

ونوه إلى أنه لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل كل أجهزة المنزل، ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل، بالإضافة لعدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك.