حوادث الأسبوع| الرجل الأخضر وكارثة حريق "صحراوي الإسماعيلية" والتحفظ على أموال حنين حسام

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
"ضربني وسرق القسيمة".. كواليس بلاغ الفنانة شيما ضد لاعب الأهلي والزمالك السابق
إحباط تهريب كيلو بانجو وبضائع بـ 2.5 مليون جنيه عبر المنافذ
محامٍ: النيابة تتحفظ على أموال حنين حسام
تأجيل التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام لـ18 أغسطس
ضبط سيدتين لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الفتيات عبر فيس بوك بالدقي
النيابة تكشف.. ماذا حدث في حريق "صحراوي الإسماعيلية"؟ (بيان رسمي)
عاري الجسد.. تفاصيل مقتل "الرجل الأخضر" إثر محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي
ترتدي "الكمامة".. وصول الفنانة عبير بيبرس إلى المحكمة لنظر أمر حبسها
خالفوا إجراءات التباعد الاجتماعي.. ضبط مسئولي منشأة سياحية بدون ترخيص في الجيزة
بحجة استثمارها.. "مستريحة المراغة" تستولي على 4.5 مليون جنيه من المواطنين
محامي فتاة "تيك توك" بالقليوبية: الاتهامات الموجهة لموكلتي لا تدل على سلوك شاذ
بسبب ركن السيارة.. مقتل شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالإسكندرية
ضبط والد عريس وصاحب فراشة بسبب تنظيم حفل زفاف بالمنوفية
النيابة العامة تأمر بحبس والد الطفلة "مكة" احتياطيًّا لاتهامه بالشروع في قتلها
كشف غموض مقتل مسجل خطر في الزاوية الحمراء
النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق عقار بالموسكي
أمن القاهرة: ضبط خادمة وراء سرقة مشغولات ذهبية واستبدالها بصيني في باب الشعرية
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