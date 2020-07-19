شكرا لقرائتكم خبر عن فتح شارع الهرم بعد نقل المرافق المتعارضة مع مسار المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل فتح شارع الأهرام بالاتجاهين، خاصة عند تقاطعه مع شارع المطبعه بعد انتهاء الأعمال التى استمرت 3 أيام، لنقل مرافق المترو وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة مرور الجيزة، أغلقت شارع الهرم 3 أيام في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو الانفاق الخط الرابع تجرى تلك الأعمال الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذه بالبدء فى نقل المرافق غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

وتم إجراء عملية غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شارع المطبعة محيط محطة مترو انفاق المطبعة بدون تعطيل الحركة المرورية، وسيكون لمده ثلاثة ايام ابتداء من صباح يوم الجمعة الماضى وحتى يوم الأحد، علي أن تكون الأعمال ابتداء من الساعه 12 صباحا وحتى الساعه 5 صباحا فقط طوال فترة الأعمال.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، مع الشركه المنفذة بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.