شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن عودة مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وحثت وزارة الصحة والسكان السيدات على النزول للكشف وطلب العلاج حال الإصابة بالمرض، ومؤكدة، أن الفريق الطبي المتواجد بالوحدات معقم ومتخذين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائة منعا لعدوى كورونا .
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الكشف متاح من السبت للخميس أسبوعيا وسيتم استقبال عدد محدد من السيدات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة كل سيدات مصر.
وكانت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام أحد مبادرات حملة 100 مليون صحة حذرت من مخاطر الإصابة بالسرطان، مؤكدة أن الكشف المبكر يساهم فى رفع معدلات الشفاء من المرض، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك حملات كبرى تستهدف الكشف عن الأورام السرطانية خاصة سرطان عنق الرحم الذى يصيب 8 من بين 10 سيدات خلال فترة حياتهم.
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