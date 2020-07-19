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الصحة تعلن عودة مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن عودة مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى للعمل مرة أخرى بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الصالثة عصرا جميع أيام الأسبوع.

وحثت وزارة الصحة والسكان السيدات على النزول للكشف وطلب العلاج حال الإصابة بالمرض، ومؤكدة، أن الفريق الطبي المتواجد بالوحدات معقم ومتخذين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائة منعا لعدوى

 

 

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وقالت وزارة الصحة والسكان إن الكشف متاح من السبت للخميس أسبوعيا وسيتم استقبال عدد محدد من السيدات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة كل سيدات مصر.

 

وكانت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام أحد مبادرات حملة 100 مليون صحة حذرت من مخاطر الإصابة بالسرطان، مؤكدة أن الكشف المبكر يساهم فى رفع معدلات الشفاء من المرض، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك حملات كبرى تستهدف الكشف عن الأورام السرطانية خاصة سرطان عنق الرحم الذى يصيب 8 من بين 10 سيدات خلال فترة حياتهم.

 

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