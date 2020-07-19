شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عالمى: أوروبا حققت زيادة 2.7% فى المسافرين منذ فتح الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر بحث حديث لمجلس السفر والسياحة العالمى WTTC أن القارة الاوربية حققت زيادة 2.7 ٪ فى المسافرين منذ فتح الحدود من شأنها أن تولد أو تستعيد مليون وظيفة فى هذا القطاع.

وأكد البحث أنه يمكن للحكومات، التى تعمل بالتنسيق مع التدابير المنسقة المناسبة، أن تحفز زيادة فى السفر لتصل إلى 27 ٪، وبالتالى تسهيل 10 ملايين وظيفة فى قطاع السفر والسياحة. ويساهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 9.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى لأوروبا، بقيمة 2 مليار دولار فى اقتصاد القارة.

فى العام الماضى، وفقًا لتقرير WTTC للأثر الاقتصادى للسفر والسياحة لعام 2020، كان القطاع مسؤولًا عن 37.1 مليون وظيفة (9.7٪ من إجمالى عدد الوظائف فى أوروبا).

ودعا المجلس العالمى للسفر والسياحة (WTTC) من خلال البحث إلى قواعد سفر أكثر اتساقًا وسهولة، لمواجهة ارتباك المسافرين، حيث واجه أولئك الذين يسافرون إلى أوروبا للمرة الأولى منذ بدء تخفيض قيود السفر مجموعة محيرة من قواعد وتوصيات السفر المختلفة. وحذر المجلس من أنه ما لم تبذل الحكومات الأوروبية جهدًا أكبر لمواءمة سياساتها، فسوف يتباطأ الانتعاش الهش، مما يعرض 16 مليون وظيفة فى قطاع السفر والسياحة للخطر.

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وقالت غلوريا غيفارا، الرئيس والمدير التنفيذى للمجلس جميع رؤساء الدول الأوروبية إلى الاتحاد لصالح ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هذا القطاع فى أوروبا. المسافرين والعمال.

وأضافت :"هناك حاجة ملحة للحكومات للتعلم من الماضى واتخاذ تدابير سريعة وفعالة لتنسيق ومواءمة قواعد السفر ومتطلبات الحدود بحيث يكون هناك تماسك لجميع أنحاء أوروبا حيث تظهر الأزمات السابقة، بما فى ذلك الأزمة المالية لعام 2008، أنه عندما تنسق الحكومات لتنسيق السياسات، فإن قيادتها تترجم إلى انتعاش أسرع.