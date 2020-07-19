شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت "الزرعة" لمواجهة غش اللحوم والذبح خارج المجازر فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر" الخليج 365 "، عددا من الإجراءات التى تتبعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى 28 مديرية للطب البيطرى، الحد من الذبح خارج المجازر المعتمدة، والرقابة على أسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم لمنع غش اللحوم فى عيد الأضحى المبارك.

-لجان مرورية مكثفة على مجازر اللحوم للوقوف على جاهزيتها.

-إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر.

-تدعيم المجازر بأطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات

-توفير احتياجات المجازر من أدوات ومواد النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.

-توفير وتأمين الاختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

-التنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الامنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر.

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-توفير وتيسير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالى خلال أيام العيد منعاً للذبح خارج المجازر حفاظاً على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.

-تكليفات جميع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات خاصة اطباء التفتيش على اللحوم ومنتجاتها بضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على اسواق اللحوم.

-تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

-تكثيف الحملات الرقابية للحد من الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة .

-فع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقى اية شكاوى من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة .

-التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها.

-الابلاغ عن أى مخالفات يتم رصدها فى الاسواق حرصا على الصحة العامة